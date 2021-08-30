Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti
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Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti

Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan şehit babası İbrahim Tunçbilek hayatını kaybetti.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan şehit babası İbrahim Tunçbilek hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek'in kullandığı traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan İbrahim Tunçbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada traktörde bulunan Hatice Tunçbilek yaralanırken, kızı ise yara almadan kurtuldu. Hatice Tunçbilek, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti
Şehit babası traktör kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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