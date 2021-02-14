Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi
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Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi

14.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:43

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin naaşı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin naaşı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.

Şehit Aydın'ın naaşı, ambulansla getirildiği Kahta ilçesinde aile fertlerinin yanı sıra Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aydın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu ağıt, tekbir ve salavatlarla Kahta Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Salkımbağı Köyü'nde törenle defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi
Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi
Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi
Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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