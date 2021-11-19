ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1 - Haberler
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ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta askeri aracın kaza yapmasıyla şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenleniyor.

ŞIRNAK'ta askeri aracın kaza yapmasıyla şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenleniyor.

Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, Şırnak, Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak hasteneye kaldıırldı. Geçit hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehidin eşi Umut Geçit, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1

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 Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu

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