ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CİHAN GEÇİT İÇİN TÖREN -1

ŞIRNAK'ta askeri aracın kaza yapmasıyla şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenleniyor.

Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, Şırnak, Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak hasteneye kaldıırldı. Geçit hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehidin eşi Umut Geçit, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.