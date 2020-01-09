Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Cenaze törenine katılanların görüntüleri Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin cenazesinin getirilmesi Şehit yakınlarının görüntüleri Cenaze namazının kılınması Şehit Astsubay Köse'nin cenazesinin uğurlanması Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandıMERSİN - Barış Pınarı...
Cenaze törenine katılanların görüntüleri
Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin cenazesinin getirilmesi
Şehit yakınlarının görüntüleri
Cenaze namazının kılınması
Şehit Astsubay Köse'nin cenazesinin uğurlanması Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.