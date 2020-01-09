Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Cenaze törenine katılanların görüntüleri Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin cenazesinin getirilmesi Şehit yakınlarının görüntüleri Cenaze namazının kılınması Şehit Astsubay Köse'nin cenazesinin uğurlanması Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandıMERSİN - Barış Pınarı...

09.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:19
Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Cenaze törenine katılanların görüntüleri

Şehit Astsubay Çavuş 'nin cenazesinin getirilmesi

Şehit yakınlarının görüntüleri

Cenaze namazının kılınması

Şehit Astsubay Köse'nin cenazesinin uğurlanması Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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