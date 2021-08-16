Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
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Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi 5 ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan sözleşmeli er Muhammed Öztürk, Pençe Harekatı'nda Kuzey Irak'ta terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit düştü.

Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi

KASTAMONU - 5 ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan sözleşmeli er Muhammed Öztürk, Pençe Harekatı'nda Kuzey Irak'ta terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı, havayolu ile Kastamonu'ya getirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kırha Köyü nüfusuna kayıtlı, Çanakkale Gökçeada Askeri Birliğinde Sözleşmeli Er olarak vatani görevini yapan Muhammed Öztürk, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Er Muhammed Öztürk'ün naaşı Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'ün babası Muharrem Öztürk, "Bin tane çocuğum olsa bini de vatana feda olsun. Acı ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

5 ay önce göreve başlayan Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, 3'ncü ayından sonra Kuzey Irak'ta, Pençe Harekatı'nda görevlendirilmişti. Bölücü terör örgütüyle girilen çatışma sonucunda Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit düştü. Naaşı Kastamonu Havalimanı'na getirilen Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'e askeri cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri, şehir protokolü ve şehit yakınları katıldı. Dua edilmesinin ardından Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşı Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracına bindirilerek memleketi Taşköprü'nün Kırha köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

Şehit Muhammed Öztürk'ün annesi Semra Öztürk, "Oğlum ben şimdi sana ne diyeyim, ben sana doyamadım." şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

Bekar olan Şehit Muhammed Öztürk'ün evin tek oğlu olduğu ve üç kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit Muhammed Öztürk, Kırha köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi
Pençe Harekatı'nda şehit düşen Öztürk'ün cenazesi memleketine getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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