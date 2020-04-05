Şehit annesinin odunlarını jandarma kırdı
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Jandarma, Salihli, Akören, Güncel

Şehit annesinin odunlarını jandarma kırdı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde yalnız yaşayan şehit annesinin odunları jandarma ekipleri tarafından kırıldı.

05.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:31
Şehit annesinin odunlarını jandarma kırdı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde yalnız yaşayan şehit annesinin odunları jandarma ekipleri tarafından kırıldı.

Salihli'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görevli jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1999 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün ilçeye bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülser Açıkgöz'e erzak yardımında bulundu. Erzakları teslim eden jandarma ekipleri, kendisine başta isteği olup olmadığını sordu. Şehit annesi, jandarma ekiplerinden hava şartlarından dolayı odunlarının kırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine kolları sıvayan jandarma ekipleri, koruyucu önlemlerini aldıktan sonra kesim motoru ile odunları kesti. Jandarma ekipleri daha sonra kırılan odunları odunluğa taşırken, şehit annesi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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