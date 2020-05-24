Şehit annesini oğlunun kabrine jandarma götürdü
ELAZIĞ'da, şehit annesi Yadigar Tekin, oğlunun kabrine jandarma ekipleri tarafından götürüldü.
24.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:59
ELAZIĞ'da, şehit annesi Yadigar Tekin, oğlunun kabrine jandarma ekipleri tarafından götürüldü.
Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yadigar Tekin, 9 Eylül 1993 tarihinde Afyonkarahisar'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin'in kabrini ziyaret etmek istedi. Jandarmadan yardım istedi. Eve gelen jandarma ekibi, Tekin'i alıp, oğlunun kabrine götürdü. Şehit oğlunun mezarı başında dua okuyan anne Tekin, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA