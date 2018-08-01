Şehit Anne ve Oğluna Gözü Yaşlı Veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan gözyaşları içerisinde memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen eşi Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

Şehit anne ve oğlunun naaşları Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından havayoluyla eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın memleketi Kayseri'ye getirildi. Burada cenazeler için helallik alındı. Ardından cenazeler karayoluyla Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (57) ve kardeşi Emirhan Demir'in (15) yaşadığı Sivas Şarkışla ilçesine getirildi. Burada İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki baba ocağında helallik alındıktan sonra dua edildi. Daha sonra cenazeler Şarkışla Devlet Hastanesi morguna konuldu. Anne ve oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi namazına yakın morgdan alınarak Şarkışla Kaymakamlığı önüne getirildi. Burada anne ve oğlu için helallik alındıktan sonra ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Patlamada oğlunu ve eşini kaybeden şehit eşinin ve oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı asker 'Vatan sağolsun' dedi. Olayda kızı ve torununu kaybeden Suudiye Demir'de torunu ve kızının tabutuna son kez sarıldı. Şehit ailesini yakınları teselli etti. 11 aylık Mustafa Bedir'in fotoğrafının konulması gereken yerde 'bebek' yazdığı görüldü.

Cenazeye şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı - SİVAS