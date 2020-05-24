Şehit ailelerine bayram ziyareti
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Şehit ailelerine bayram ziyareti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şehit ailelerine protokol tarafından bayram ziyareti gerçekleşti.

Şehit ailelerine bayram ziyareti
24.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:03

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şehit ailelerine protokol tarafından bayram ziyareti gerçekleşti.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, eşi Çiğdem Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, eşi Esra Saygılı Kibar, Ramazan Bayramı münasebetiyle Şehit J. Er Ahmet Karadağ, Şehit Piyade Er Muhittin Akyol ve Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin aileleri ile Gazilerimiz Mehmet Bozkurt ve Yener Bebek'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehitlerin aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimiz ile ailelerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Şehitlerimizin ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehitlerin aileleri ve gaziler ise bayram ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a teşekkür etti.

Ziyaretlere, Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek eşlik etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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