İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel
İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, bazı emekli amirallerin bildirisini kınayarak, "Çıkın bu memleketin Cumhurbaşkanından, halkından özür dileyin.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, bazı emekli amirallerin bildirisini kınayarak, "Çıkın bu memleketin Cumhurbaşkanından, halkından özür dileyin." dedi.

Derneğin Eyüpsultan'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Selvitop, bildiriyi kınadıklarını ve yok hükmünde saydıklarını belirtti.

Selvitop, şunları kaydetti:

"104 emekli amiralin bir gece yarısı geçmiş karanlık tarihlere özenerek, aba altından sopa gösterircesine yapmış oldukları akıllara durgunluk verecek açıklamalarını, üniformasını giydiği, ekmeğini yediği ve yemeye de devam ettiği devletine, sırf 'Uzun adam olmasın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun.' dercesine kin ve nefret kusmaları olarak görüyoruz. Şehit ailelerimizin mağduriyetinin altında sizin ve sizin gibi düşünenlerin imzasının olduğunu gördük. FETÖ, PKK, DEAŞ, Hizbullah gibi vatan hainlerinin kirli tuzaklarını görüyoruz. Sizleri araştırdık. Çıkın bu memleketin Cumhurbaşkanından, halkından özür dileyin. Yetmez, fikir babalarınız da parmaklıkların ardında cezalarını çeksinler. Neden mi? 1986 yılından bu yana şehit sayılmayan ailelerimizin, evlatlarının haklarına kan doğrayan imza atanlar sizler, sizler gibi düşünenler ve FETÖ'cüler çıktı. Sırf FETÖ'cü komutanlar, sizlerin akranları vukuat almasın diye yalan yanlış sahte raporlar düzenlediniz. İsteyene belgeleri sunmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit aileleri arasına nifak tohumları ekmek isteyenler olduğunu dile getiren Selvitop, tüm şehit yakınlarının İSPARK'tan ücretsiz faydalanmaları, TOKİ, Sosyal Yardımlaşma Fonları, malulen emekli maaşları gibi konularda da talep ve iyileştirme beklentileri olduğunu vurguladı.

Şehit ailelerinin talepleri

Oğlu 23 yıl önce şehit düşen Döndü Yücel, halen gözyaşı döktüğü oğlunun rüyalarına girdiğini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınları için destek istedi.

20 yaşındaki oğlunu şehit veren Fatma Gülhatun ise evladının "eğitim zayiatı" kabul edilerek şehit sayılmadığını, bu nedenle hiçbir haktan yararlanamadığını ifade ederek, "Ben de diğer şehitler gibi, çocuğumun hakkı olan haklardan yararlanmak istiyorum." diye konuştu.

İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı
İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı
İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ümit Öztürk Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL - Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, bazı emekli amirallerin bildirisini kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:43:19. #1.15#
title