Şehit Aileleri Yararına Harbiye'de Konser Verildi

- Konser öncesi sanatçılar ile röportajlar

Konserden görüntüler İSTANBUL - Sanatçı Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası, şehit aileleri yararına Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.