Şehit Aileleri Yararına Harbiye'de Konser Verildi

Şehit Aileleri Yararına Harbiye'de Konser Verildi

- Konser öncesi sanatçılar ile röportajlar Konserden görüntüler İSTANBUL - Sanatçı Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası, şehit aileleri yararına Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

- Konser öncesi sanatçılar ile röportajlar
Konserden görüntüler İSTANBUL - Sanatçı Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası, şehit aileleri yararına Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

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