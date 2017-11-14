Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinden 200 genç, Çanakkale'ye gitti.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın teşvikleriyle ilçede ikamet eden ve daha önce gitme imkanı bulamamış 200 genç, proje kapsamında ücretsiz olarak Çanakkale gezisine katıldı.



Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret eden ve burada rehberlerden Çanakkale Savaşı hakkında bilgiler alan gençler, yaptıkları tarihi gezi kapsamında duygulu anlar yaşadı.



Kaymakam Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin tarihi açıdan önemli bir il olduğunu ifade etti.



Çanakkale'de ecdadın büyük kahramanlık gösterdiğini belirten Sırmalı, şunları söyledi:



"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle gençlerimiz komşu ilimiz olan Çanakkale'yi ziyaret etme, rehberler eşliğinde Çanakkale ruhunu anlama imkanı buldu. Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleşen bu gezide Edremitli gençlerimiz Çanakkale'de tarihe dokunma fırsatı buldu. Bu vesileyle öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."



Proje kapsamında Balıkesir'den toplam bin genç, Çanakkale'ye gitti.