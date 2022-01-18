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Şehirde çalınan otomobil köyde bulundu

Şehirde çalınan otomobil köyde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da park halindeyken hırsızlar tarafından çalınan otomobil, Suruç kırsalında terkedilmiş halde bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da park halindeyken hırsızlar tarafından çalınan otomobil, Suruç kırsalında terkedilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde park halindeki 63 YZ 314 plakalı Musa D.'ye ait otomobil, kişi veya kişiler tarafından çalındı. Aracının yerinde olmadığını göre Musa D. durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, Suruç kırsalında bir otomobilin terk edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kırsalda park halindeki otomobili, çekici ile sahibine teslim etmek üzere bölgeden aldı. Hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şehirde çalınan otomobil köyde bulundu

Şehirde çalınan otomobil köyde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Haber

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