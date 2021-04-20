Zeytinburnu Belediyesi, şehirciliğin gelişimi için "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesini başlatıyor
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Zeytinburnu Belediyesi, şehirciliğin gelişimi için "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesini başlatıyor

Zeytinburnu Belediyesi, şehirciliğin gelişimi için 'Kent Çalışmaları Ödülleri' projesini başlatıyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediyesinin kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi, hayata geçiyor.

Zeytinburnu Belediyesinin kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesi, hayata geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel sorun ve ihtiyaçların çözümüne yönelik olarak başlatılacak "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesiyle akademinin bilimsel bilgi birikiminden istifade edilerek daha iyi bir belediyecilik hizmetinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesinin çözüme odaklı kentsel politikaları geliştirmek için yola çıktığı projede; bilim insanlarının akademik birikiminden, kuramsal ve uygulamalı araştırmalarının sonuçlarından yararlanılması, bu yönde bilgi üretiminin maksimum düzeyde teşvik edilmesi hedefleniyor.

Duyurusu "www.kentcalismalari.com" adresi üzerinden yapılan projeye, şehirlerle ve şehircilikle ilgili bilgi üreten tüm araştırmacılar makale, doktora tezi, kitap kategorileri üzerinden çalışmalarıyla katılabiliyor. Bu 3 kategorinin yanı sıra bir de özel kategori bölümüyle değerlendirilecek olan proje, toplamda 4 branşta ödül dağıtacak.

Zeytinburnu Belediyesi; tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, şehir planlama, mimarlık, iktisat gibi farklı disiplinlerden araştırmacıları, akademisyenleri ve yazarları eserleriyle "Kent Çalışmaları Ödülleri"ne başvurmaya davet ediyor.

Jürisinde Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Prof. Dr. Murat Şentürk'ün yer aldığı projeye, 31 Ağustos'a kadar başvurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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