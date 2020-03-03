Şehir tiyatroları "geç kalanlar" oyunuyla bursa'da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Geç Kalanlar oyunuyla Bursa seyircisinin karşısına çıkıyor.
Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, 4, 5, 6, 7 Mart 2020 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenecek.
GEÇ KALANLAR
Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor.
Oyunda Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor.
Kaynak: Bültenler