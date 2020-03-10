Şehir tarihinin en kapsamlı alt yapı projesi başlıyor. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından yürütülecek ,Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen "Mültecilerden Etkilenen Bölgelerde Hizmetlerde İyileştirme Projesi" kapsamında Osmaniye Merkez içme suyu ve kanalizasyon projeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Osmaniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan yaklaşık 1 milyar Türk Lirası değerinde dev projenin tüm alt yapısının tamamlandığı ve kısa zaman içerisinde hayata geçeceği kaydedildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açılış konuşmasında Osmaniye'ye yapılacak bu devasa alt yapı projesi kentin önümüzdeki 50 yılına ve projeksiyon hesaplarına göre 50 yıllık nüfusuna hizmet edecek bir proje olduğunu ifade etti.

Yoğun mülteci göçü ve nüfus artışına oranla İçme suyu kaynaklarının artık yetersiz kaldığını, yağmur suyu isale hattı ile kanalizasyon hattının mevcut haliyle artık yeterli gelmediğini ve bu projenin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kadir Kara; "Bize verilen görevi ve emaneti layıkıyla yerine getirebilmek amacıyla tüm ilgili kurumlar ve kuruluşlarla dünya ölçeğinde yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar neticesinde ilk önce finans noktasında belli bir yere geldik. Şehrimize içme suyu getirilmesi, İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şehir şebekelerinin tamamınınhazırlık çalışmalarını tamamlamış olduk. Bugüne kadar beklememizin sebebi finans kaynağı vedetaylı arazi ölçümlerinin yapılarak kapsamlı bir hazırlık içinde olabilmekti. İller bankasının onayı ile çok kısa süre içerisinde ihalelerini yapabilme noktasına geldiğimizi büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. 2009 yılından bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz bu projede ve Osmaniyemizin yararına olan tüm projelerde bizlere destek sağlayan birlikte çalıştığımız bütün belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerini her zaman gördüğümüz ve yanımızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve hemşerimiz Milliyetçi Hareket Parti Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum." Dedi.

Açılış konuşmasının ardından İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, katılımcılara projenin detaylarını anlatarak teknik sunum yaptı.

Osmaniye Merkez içme suyu ve kanalizasyon projeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısının son bölümünde ise Belediye Başkanı Kadir Kara ve İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner katılımcıların sorularını yanıtladı.

Osmaniye Merkez içme suyu ve kanalizasyon projeleri tanıtım toplantısına Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il, merkez ilçe başkanları ve yöneticileri,il genel meclis başkanı ve üyeleri,belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: Bültenler