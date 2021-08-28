Şehir şıklığı denilince (Hazal Filiz Küçükköse)

Yeşil keten takımın rengi, siyah büstiyerin modeli o kadar güzel ki...Ama ayakkabı ve Chanel çanta işin içine girdiğinde, tüm o cool görüntü yerini alaturkalığa bırakmış.

Yeşil keten takımın rengi, siyah büstiyerin modeli o kadar güzel ki...

Ama ayakkabı ve Chanel çanta işin içine girdiğinde, tüm o cool görüntü yerini alaturkalığa bırakmış.

Yine de bunlar yüzünden beğenmemek haksızlık olur.

Kendine yakışan rengi ve modeli gayet iyi biliyor Hazal Filiz Küçükköse.

Kaynak: Hürriyet