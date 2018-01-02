Şehir Hastanesi İhale Sürecine Hazırlanıyor

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, daha önce botanik park olarak inşa edilen 116 dönümlük araziye yapılması planlanan 800 yataklı şehir hastanesiyle ilgili bürokratik işlemlerin hızla sürdüğünü, yakın bir zamanda ihale sürecine geçileceğini söyledi.



Milletvekili Oktay Çanak yaptığı açıklamada, Eskipazar mevkisindeki Botanik Park sahasının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına devri çalışması işlemlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Milletvekili Çanak, "Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait arazi Sağlık Bakanlığı'na trampa (değiştirme-takas) edilecek. Bu konuda Başbakanlıktan uygun görüşü alındı ve devir-teslim işlemi kısa sürede bitirilecek. Bu arada arazi üzerinde şahıs hisseleri de kamulaştırılacak. Arazi de bulunan Osmanlı hamamları ve cami gibi kültür varlığı niteliğindeki tarihi eserler tescilli yapı olarak ayrı bir parsel numarası ile korunacak" dedi.



Milletvekili Çanak, arazi üzerinde bulunan enerji nakil hatlarının TEDAŞ tarafından başka bir alana kaydırılacağını da belirterek, şöyle konuştu: "Şehir Hastanesinin inşa edileceği arazi gerek çevre yolu gerekse Dereyolu dediğimiz güzergahın birleşme noktasında yer alıyor. Ayrıca şehir merkezine yakınlığı da ayrı bir avantaj niteliği taşıyor. Bürokratik işlemlerin bitirilmesinin hemen ardından ihale sürecine geçilecek. Kısa zamanda temel atma noktasına gelmesi için tüm çabayı göstereceğiz. Hastanemiz tamamlandığında insanların hafızasında kalan ilaç kokulu, kalabalık koridorların olduğu bir hastane değil, son derece modern ve konforlu bir sağlık hizmetini Ordu'ya kazandıracağız" dedi. - ORDU