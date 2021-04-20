Şehir Ekranı TV'de Ramazan coşkusu

Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşan 'Esenler'de Ramazan' programının konuğu şair Dursun Ali Erzincanlı ile Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Toptaş oldu.

ŞEHİR EKRANI'NDA RAMAZAN COŞKUSU

. Programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katılarak Sivas'a dair görüşlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi'nin internet üzerinden yayın yapan kanalı Şehir Ekranı TV, Ramazan ayına özel hazırladığı içeriklerle on bir ayın sultanının manevi iklimini evlere taşımaya devam ediyor. Nur Haktan'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Esenler'de Ramazan' programının konuğu şiirleriyle yüreklere dokunan Dursun Ali Erzincanlı ile Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Toptaş oldu. Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu video konferans ile katıldı. Program, Hafız Osman Bostancı'nın Kur'an tilavetiyle başladı.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK NASİP İŞİ

İstanbul'da Sivaslı nüfusunun oldukça fazla olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "İstanbul herkesin özlemidir. Herkesin özlemi olan İstanbul'da bulunmak en önemli nasiplerden biridir.Meseleyi göç ve göçün getirdiği sorunlar olarak değil İstanbul'da yaşamak gibi güzel bir nasibe ulaşıp ulaşmamak olarak bakmak lazım. İstanbul tarihi, kültürü ve birikimiyle medeniyet değerleri açısından herkesin dikkatle izlemesi gereken bir şehirdir. Bu anlamda Sivaslı kardeşlerimiz büyük bir şansı taşıyorlar" şeklinde konuştu.

RAMAZANLARIMIZ BURUK GEÇİYOR

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Güler ise şunları kaydetti:

"Bizler Sivaslılar olarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu noktada da İstanbul'da sayısal olarak birinci sıradayız. Esenler'de Dörtyol Meydan'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılmıştık. Anadolu'yu Esenler'de yaşamak çok değerliydi ama son bir yıldır dünya olarak salgın sınavından geçiyoruz. Bizim de Ramazanlarımız buruk geçiyor. Sivaslılar bu zor günlerde bölüşerek varlıklarını paylaşarak Ramazan'ın anlamına uygun bir şekilde birlik ve beraberlik içinde bu mübarek ayı idrak ediyor" dedi.

KOLTUKLARIN BOŞ OLMASI İÇİMİZİ ACITIYOR

Programda şiirler seslendiren Şair Dursun Ali Erzincanlı, "Salon koltuklarının boş olması insanın içini acıtıyor. Allah-u Teâla bu salgın sürecini, imtihanımızı liyakatli bir şekilde vermeyi nasip buyursun. Eski günlerimize bir an evvel dönelim. Yine izleyicilerimizin gözlerine bakarak şiirlerimizi okuyalım, sohbet edelim" ifadelerini kullandı.

MEYDANLARDA BULUŞMAK NASİP OLSUN

Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Toptaş ise "Ramazan ayının manevi iklimi, ailemizi ve çevremizi sarıyor. İstanbul'da sayıca en fazla Sivaslı hemşehrimiz var. Pek çok ilçemizde şubelerimiz var. Ramazan geldiği zaman bu ayı çok güzel bir şekilde idrak ederdik. Pandemi süreci bittiğinde inşallah yine meydanlarda buluşmak nasip olur" dedi.

Kaynak: Bültenler