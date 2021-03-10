Şehinşah, Unlost ile bir araya geldi

unlostv, rap dünyasının popüler isimlerinden biri olan sehinsahakahs ile birlikte story paylaştı

Son zamanların popüler rap sanatçısı, Şehinşah takma adı ile bilinen Ufuk Yıkılmaz, Twitch'in bilinen isimlerinden Cantuğ "Unlost" Özsoy ile story paylaştı.

Unlost'un, arkadaşları ile birlikte kaldığı eve misafir gelmiş olduğu gözüken Şehinşah'ın, Unlost'un bir videosuna konuk mu olacağı yoksa bu ziyaret amaçlı mı bilmiyoruz. Unlost daha önce Ceg takma adı ile bilinen Volkan Ayvazoğlu ile Eskişehir'den arkadaş olduğunu da söylemişti.

TKT ekibinin bir üyesi olan Diren Can son yıllarda çıkardığı rap şarkıları ile ses getirmişti. Aklımızda yoksa Şehinşah ve Diren düeti mi geliyor sorusu gelmedi değil. Önümüzdeki günlerde bilgiler geldikçe sizi bilgilendireceğiz.

Kaynak: Playerbros