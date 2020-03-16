İdlib şehidinin eşi, bir kız çocuğu dünyaya getirdi İdlib'de TSK tarafından düzenlenen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile eşi, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşi Özlem Elibol, bir kız çocuğu doğurdu.

EŞİ ŞEHİT OLDUĞUNDA 8 AYLIK HAMİLEYDİ

26 Şubat'ta İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi şehit olduğu zaman 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, bu sabah Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğum servisine alınan Elibol, 1 kız çocuğu dünyaya getirdi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE KIZINA HEDİYELER ALMIŞTI

Özlem Elibol'un, eşi Şükrü Elibol'un şehit olmadan önce aldığı ve üzerinde Zeynep yazan elbiselerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında "Babasının kızına hediyeleri" şeklinde paylaşmış ve yürek burkmuştu.

Kaynak: İHA