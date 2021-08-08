ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK

ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali İlhami AKTAŞ, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yola döşenen patlayıcıların askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in evladı Zafer Çetin'in sünnet programına katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yola döşenen patlayıcıların askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in evladı Zafer Çetin'in sünnet programına katıldı.

Lapseki ilçesi Şahinli Köyü'nde düzenlenen sünnet programına; AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'in ailesine çocuklarının mürüvvetlerini de görmelerini Yüce Allah'tan temenni etti.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'e hediyesini takdim ederek acil şifalar diledi.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler Aziz Şehidimiz P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:29:43. #1.15#

title