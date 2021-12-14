Seher Yüksel kimdir, ne oldu? Müge Anlı'da aranan Seher Yüksel bulundu mu, olayı nedir?

Seher Yüksel kimdir, ne oldu? Seher Yüksel bulundu mu? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEHER YÜKSEL KİMDİR?

Seher Yüksel'i aramak için ailesi programa başvurdu. Üç çocuk annesi Seher Yüksel, Aydın Söke'den kayboldu. Yüksel'e 18 aydır ulaşılamıyor.

İlk evliliğini Halil adlı kişiyle yapan Yüksel'in ortadan kaybolmadan önce evli ve çocuk babası Faruk ile birlikte olduğu belirtiliyor.

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