Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı

Mersin'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Seher Özkurt'un ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Barış Ş. ile Cevdet D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptı. Duruşmada sanıkların nitelikli cinsel saldırı suçundan da cezalandırılması istendi. Bunun üzerine savunma yapan sanık Barış Ş., böyle bir olaya tanıklık etmediğini belirterek, "Ben cinsel saldırı olayına yardım etmedim. Böyle bir şeyi şu anda öğreniyorum" dedi.

Cevdet D. ise kendisinin hiç yukarı çıkmadığını kaydederek, "Ben arabada oturuyordum ve hiç eve yani yukarı çıkmadım. O yüzden böyle bir olaydan ne haberim var nede bilgim var. Zaten olay günü Mersin'e geldiğim için pişmanım. Artık tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Taraf avukatları da savunma yaparken, iddia makamı da sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti Seyfetullah S.'nin yakalama emrinin devam etmesine, şahısların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor. - MERSİN