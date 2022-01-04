Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan hayatı ve biyografisi! Seher Dilovan kaç yaşında, nereli?
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SEHER DİLOVAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 1971
(51 yaşında)
Ankara
Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.
Albümler
Ayvacı (1992)
Vur Eller Oynasın (1994)
Seher Yeli (1995)
Sabret Gönül (1996)
Türkülerle Yeniden (1997)
Seni Bulana Kadar (2002)
Cemre (2005)
Yıkılası Karlı Dağlar (2008)
Gülümse (2011)[2]
Seher Vakti (2014)
Seyyah (2017).
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