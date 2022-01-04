Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan hayatı ve biyografisi! Seher Dilovan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan hayatı ve biyografisi! Seher Dilovan kaç yaşında, nereli?

Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan hayatı ve biyografisi! Seher Dilovan kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seher Dilovan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seher Dilovan hakkında merak edilenler. Seher Dilovan hayatı ve biyografisi. Seher Dilovan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seher Dilovan merak konusu oldu. İşte Seher Dilovan hakkında merak edilen Seher Dilovan kimdir, Seher Dilovan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1971

(51 yaşında)

Ankara

Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.

Albümler

Ayvacı (1992)

Vur Eller Oynasın (1994)

Seher Yeli (1995)

Sabret Gönül (1996)

Türkülerle Yeniden (1997)

Seni Bulana Kadar (2002)

Cemre (2005)

Yıkılası Karlı Dağlar (2008)

Gülümse (2011)[2]

Seher Vakti (2014)

Seyyah (2017).

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