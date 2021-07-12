Sefo Bilmem mi? şarkı sözleri! "Sefo Bilmem mi?" sözleri!

Yaptığı düetler, epler ve singlelarla adından bahsettiren Sefo, yeni şarkısını paylaştı. Son olarak Reynmen ile Bonita şarkısını paylaşmıştı. Peki geçtiğimiz hafta yayınlanan Sefo Bilmem mi? şarkı sözleri nelerdir? İşte, Sefo Bilmem mi? sözleri!

Sefo Bilmem Mi şarkı sözleri merak ediliyor. Rap dünyasında geçen hafta birbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Bilmem mi?" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Bilmem mi?"nin sözlerini sizler için derledik.

SEFO BİLMEM Mİ ŞARKI SÖZLERİ

Her yarında

Gördüğüm şeylerin her birinde

Gözlerinle

*

Sol yanımda

Boşluk hissinin yanında bir sinirle

Ben seninle

*

Nakarat

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın

Günlerdir

Hissettiğim bu şey

"Ben yarım mı kaldım?" Ooo, aah

Verse 1

Yaramadı bak

Beni bitiren şeyin adı aşk

Yola getiren

Bize niye yön veriyor şüpheler

Soruyorum hep bunu sence neden?

Deli diyo'lar, hani reçetem

Sırıtıyo' ay, bana geceden

Ona ?l salladım pencered?n

Söyle tüm bunlar sence neden?

Bu sevdiğim bir şarkı olmalıydı

Sevmedin bir daha

Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan

[Nakarat]

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (Yanımda vardın), oo, ah

Günlerdir (Woo) hissettiğim bu şey

"Ben yarım mı kaldım?" Oh-oh, ah-ah

[Verse 2]

Kaydı dünya hep zamanla

Tecrübeyle sabit artık

Anladın sen en sonunda

Farklı bir gün

''Hey! Günaydın.''

Şaka yok, kalbim artık sana müsait

Bakarken sana diyemedim ''hayır''

Konuşmak yok, hayır

Bakışalım aynı

İlişkim olaylı, dile kolay

[Ön Nakarat]

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (Sen yanımda vardın), oo

Günlerdir hissettiğim bu şey

"Ben yarım mı kaldım?" (Ben yarım mı kaldım?), Oh-oh, ah-ah

Sanki ben

[Nakarat]

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın, oo, ah

Günlerdir hissettiğim bu şey

"Ben yarım mı kaldım?" Oh-oh, ah-ah