Sefo Bilmem mi? şarkı sözleri! "Sefo Bilmem mi?" sözleri!
Yaptığı düetler, epler ve singlelarla adından bahsettiren Sefo, yeni şarkısını paylaştı. Son olarak Reynmen ile Bonita şarkısını paylaşmıştı. Peki geçtiğimiz hafta yayınlanan Sefo Bilmem mi? şarkı sözleri nelerdir? İşte, Sefo Bilmem mi? sözleri!
Sefo Bilmem Mi şarkı sözleri merak ediliyor. Rap dünyasında geçen hafta birbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan bir ide "Sefo Bilmem mi?" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Sefo'nun yeni şarkısı "Bilmem mi?"nin sözlerini sizler için derledik.
SEFO BİLMEM Mİ ŞARKI SÖZLERİ
Her yarında
Gördüğüm şeylerin her birinde
Gözlerinle
*
Sol yanımda
Boşluk hissinin yanında bir sinirle
Ben seninle
*
Nakarat
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın
Günlerdir
Hissettiğim bu şey
"Ben yarım mı kaldım?" Ooo, aah
Verse 1
Yaramadı bak
Beni bitiren şeyin adı aşk
Yola getiren
Bize niye yön veriyor şüpheler
Soruyorum hep bunu sence neden?
Deli diyo'lar, hani reçetem
Sırıtıyo' ay, bana geceden
Ona ?l salladım pencered?n
Söyle tüm bunlar sence neden?
Bu sevdiğim bir şarkı olmalıydı
Sevmedin bir daha
Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan
[Nakarat]
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (Yanımda vardın), oo, ah
Günlerdir (Woo) hissettiğim bu şey
"Ben yarım mı kaldım?" Oh-oh, ah-ah
[Verse 2]
Kaydı dünya hep zamanla
Tecrübeyle sabit artık
Anladın sen en sonunda
Farklı bir gün
''Hey! Günaydın.''
Şaka yok, kalbim artık sana müsait
Bakarken sana diyemedim ''hayır''
Konuşmak yok, hayır
Bakışalım aynı
İlişkim olaylı, dile kolay
[Ön Nakarat]
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (Sen yanımda vardın), oo
Günlerdir hissettiğim bu şey
"Ben yarım mı kaldım?" (Ben yarım mı kaldım?), Oh-oh, ah-ah
Sanki ben
[Nakarat]
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın, oo, ah
Günlerdir hissettiğim bu şey
"Ben yarım mı kaldım?" Oh-oh, ah-ah