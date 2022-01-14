Sefo'dan yeni şarkı "Affettim"

Son dönemlerde art arda yayınladığı "Bilmem Mi" "Toz Duman" "Bonita" gibi şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı rapçi Sefo'nun yeni projesi "Affettim" 14 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yeni şarkısı "Affettim" in prodüktörlüğünü başarılı müzik adamı Aerro üstlendi.

Sefo, 6 ayda 250.000.000 dinlenme sayısına ulaşarak bir rekora imza atan ve yıl boyunca tüm ödüllerin sahibi olan "Bilmem Mi" şarkısına Meksikalı yıldız Reik ile bir remix hazırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu