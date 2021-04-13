Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
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Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

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Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

Bu sıralar tüm vaktini Dubai'de açtığı restoranına harcayan CZN Burak, Dubaili oyun şirketi Boss Bunny ile bir oyun için ortaklık kararı aldı. Şirket tarafından duyurulan işbirliğinden ortaya çıkacak oyunla birlikte hayranları, ünlü şefin dünyasını keşfedecek.

Geçtiğimiz aylarda Dubai'de yeni bir restoran açan ünlü şef CZN Burak, Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny ile partnerlik anlaşması imzaladı. Boss Bunny'nin LinkedIn'den yaptığı açıklama ile duyurulan işbirliğine göre oyun firması ile CZN Burak, her yaştan insana hitap etmesi planlanan bir mobil oyun üzerinde çalışmaya başladı.

CZN BURAK'IN DÜNYASI KEŞFEDİLECEK

Boss Bunny Games'in CEO'su Geraint "G" Bungay'in resmi LinkedIn hesabından yapılan paylaşımda, oyun şirketinin CZN Burak ile birlikte dünyanın her yerinden ve her yaştan insana hitap etmesi beklenen mobil oyun geliştirmek için ortaklık kurulduğu ifade edildi. Burak Özdemir'in harika aşçılığına vurgu yapan CEO, Burak Şef'in dünyasını keşfetme fırsatı sunan bir oyun geliştireceklerini duyurdu.

Şeflikten bilgisayar oyununa: Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

"BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN HEYECANLIYIZ"

Instagram'da 21,7 milyon takipçiye sahip olan CZN Burak'ın küresel pazarlarda CZNBURAK ve alt markalarına sahip olan Dives Holding'in başkanı Rizgar Sak, da "Süper Kahraman Şef Burak'ın eğlenceli dünyasını çevrimiçi bir oyunda tanıtmak için Boss Bunny Games ile birlikte çalışmaktan dolayı heyecanlıyız. Ekibimizin ve Boss Bunny ekibinin çabaları sayesinde oyunun birçok özellik ve nitelikleri içereceğine ve hepimizin hafızalarına kazınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeflikten bilgisayar oyununa: Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

CZN Burak ise şu an için bir açıklama yapmazken, oyunun halen yapım aşamasında olduğu belirtildi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:50:48. #1.16#
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