Şeflerin Savaşı filmi konusu nedir? Şeflerin Savaşı oyuncuları ve Şeflerin Savaşı özeti!
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Şeflerin Savaşı filmi konusu nedir? Şeflerin Savaşı oyuncuları ve Şeflerin Savaşı özeti!

18.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:40
Şeflerin Savaşı filmi konusu nedir? Şeflerin Savaşı oyuncuları ve Şeflerin Savaşı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şeflerin Savaşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şeflerin Savaşı konusu, özeti ve Şeflerin Savaşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şeflerin Savaşı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şeflerin Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şeflerin Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Şeflerin Savaşı konusu nedir, Şeflerin Savaşı oyuncuları kimler ve Şeflerin Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞEFLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jacky yemek sanatı meraklısı bir gençtir. Yıldız Şef Alexandre'ın ise restoranın yönetim kurulu başkanı Stanislas ile ciddi sorunları vardır. Stanislas'ın niyeti ona bir yıldız kaybettirmek, yemek endüstrisi için daha kârlı olan kimyasal ürünler kullanacak, genç bir şefi onun yerine getirmektir. Stanislas, Alexandre'ın ekibindeki elemanların işten ayrılmalarını sağlar. Alexandre bir gün Jacky ile karşılaşır.

ŞEFLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Daniel Cohen

Oyuncular: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué , Julien Boisselier, Salomé Stévenin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012 (84 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Daniel Cohen , Olivier Dazat

Yapımcı Firma: Gaumont, TF1 Films Production

Yapım Ülkesi: Fransa, İspanya

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