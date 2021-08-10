Şeflerin komedi dolu rekabeti
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Şeflerin komedi dolu rekabeti

Şeflerin komedi dolu rekabeti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı Ahmet Kapucu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor.

Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı Ahmet Kapucu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Zeynep Gülmez, Melih Selçuk, Elvan Albat ve Hazım Körmükçü'nün de yer aldığı "Şeflerin Şefi", 20 Ağustos'ta vizyona girecek.

Kaynak: Hürriyet

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