Şeflerin komedi dolu rekabeti

Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı Ahmet Kapucu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor.