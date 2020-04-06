Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı 16. Bölüm yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle! Sefirin kızı son bölüm full tek parça izl
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Sefirin Kızı Dizisi, Gediz, Güncel

Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı 16. Bölüm yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle! Sefirin kızı son bölüm full tek parça izl

Sefirin Kızı dizisi de pek çok dizi gibi koronavirüsten nasibini aldı ve setlere ara verdi. Bu nedenle yeni bölümü ekrana gelmeyen Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Sefirin Kızı 6 Nisan Pazartesi Günü yeni bölümü ile değil tekrar bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlanacak mı?

06.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:52
Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı 16. Bölüm yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle! Sefirin kızı son bölüm full tek parça izl

Sefirin Kızı dizisi setlere ara verdiği için yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu akşam da eski bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu odu. Sefirin Kızı dizisi setlere ara verdiği için yeni bölümleri yayınlanmıyor. Sefirin Kızı 16. Bölüm yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle! Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok?

SEFİRİN KIZI YEN BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bu akşam Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile değil eski bölümü ile ekranda olacak.

SEFİRİN KIZI 15.BÖLÜM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM İZLE

Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı 16. Bölüm yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle! Sefirin kızı son bölüm full tek parça izl

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

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