Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
İzleyici ekrana kilitlemeyi başaran ve 29. bölüm ile ekrana gelecek dizi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
İlk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın'ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare'nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi? Elvan, konağı ve Yahya'yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra'nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp