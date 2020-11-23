Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

İzleyici ekrana kilitlemeyi başaran ve 29. bölüm ile ekrana gelecek dizi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

İlk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın'ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare'nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi? Elvan, konağı ve Yahya'yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra'nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

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