Sefirin Kızı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Sefirin Kızı 51. bölüm full izle! Sefirin Kızı Final. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Mavi'den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi'yi hem de Melek'i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir.

Sedat'ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven'i sıkıştırır. Mavi'ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya'ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya'nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?.

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