Sefirin Kızı Nare diziden neden ayrıldı? Sefirin Kızı Nare'nin yerine kim geldi?

Sefirin Kızı 36. yeni bölümüyle geçen hafta Star TV ekranlarında yayınlandı. Konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Sefirin Kızı oyuncularından Neslihan Atagül'ün fragmanda yer almaması izleyicilerini meraka düşürdü. Peki, Sefirin Kızı Nare diziden neden ayrıldı? Sefirin Kızı Nare'nin yerine kim geldi? Ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün diziden neden ayrıldığı merak ediliyor. Neslihan Atagül'den geçtiğimiz günlerde üzücü haber geldi. Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Atagül'ün diziden ayrıldığı açıklandı. Ünlü isim son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sefirin Kızı Nare diziden neden ayrıldı? Sefirin Kızı Nare'nin yerine kim geldi? Ayrılıyor mu?

SEFİRİN KIZI DİZİSİNDE NARE DİZİDEN AYRILDI MI?

Sefirin Kızı dizisinde Nare rolünü alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldı. Nare'ninyer aldı Sefirin Kızı dizisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.

Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz.

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin canlandıran Neslihan Atagül sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sefirin Kızı'na veda edeceğini duyurdu. Nare karakterine hayat veren Atagül,'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' ifadelerini kullandı.



NESLİHAN ATAGÜL'DEN AÇIKLAMA

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim.