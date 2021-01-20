Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor
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Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor

20.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:27
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor

Sefirin Kızı dizsinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da kadroda ayrılıyor.

Başrollerinde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakması hayranlarını üzerken yerine Engin Akyürek'le Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün getirildi. Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi.

VEDASI ÖNE ÇEKİLDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi. Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor

Kaynak: Snob Magazin

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