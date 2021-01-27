Sefirin Kızı Gediz öldü mü? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare rolünü canlandıran Neslihan Atagül'den sonra Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılacağı konuşuluyor! Peki, Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Başrolünde Engin Akyürek'in rol aldığı ve yeni bölümünde Tuba Büyüküstün'ün dahil olacağı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Nare rolünü canlandıran Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak hastalığı nedeniyle diziden bırakması ayrılmasının üstünden daha çok geçmemişken, Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin sevilen karakteri Gediz rolündeki Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden çıkacağı kesinleşti. Peki, Sefirin Kızı Gediz ölecek mi? Gediz diziden ayrılıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrılacak mı? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI GEDİZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi. Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1 veda etti.

SEFİRİN KIZI URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti. Gediz son bölümde araba kullanırken Nare'nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Yaşam mücadelesinin ardından ise hayata gözlerini yumdu.

Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, '#UrazKaygılaroğlu'na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...' denildi. Diziden neden ayrıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 yılında, İstanbul'da doğan, Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

KARİYERİ

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

SUNUCULUK KARİYERİ

Sıra Sende Türkiye

Kuyruk (2016) (sunucu)

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

FİLMLERİ

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

DİZİ

Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı

Aynen Aynen (2019) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

Es Es (2009-2010) - Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) - Ferhat

Milyonda Bir (2008) - Berke