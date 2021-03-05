Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Sefirin Kızı oyuncuları!

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Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı izle! Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Sefirin Kızı oyuncuları! Sefirin Kızı son bölüm izle!

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmasının ardından oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı ve Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün yer aldı. İstenilen başarıya ulaşamayan dizinin final yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEFİRN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder. Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar'ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir. Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar'ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.

Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek'in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer. Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.

SEFİRİN KIZI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!