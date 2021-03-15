Sefirin Kızı Elvan kim? Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi ne? Hivda Zizan Alp kim?
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Sefirin Kızı Elvan kim? Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi ne? Hivda Zizan Alp kim?

15.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:48
Sefirin Kızı Elvan kim? Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi ne? Hivda Zizan Alp kim?

Sefirin Kızı Elvan kim? Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi ne? Hivda Zizan Alp kim? Sefirin Kızı hangi gün? Sefirin Kızı canlı izle! Sefirin Kızı oyuncuları!

44. bölümü ile 15 Mart Pazartesi günü yayınlanan Sefirin Kızı Elvan kim? Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi ne? Hivda Zizan Alp kim?

SEFİRİN KIZI ELVAN KİM?

Pazartesi günleri STAR ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakteri dikkat çekmekte. Sefirin Kızı Elvan gerçek ismi Hivda Zizan Alp.

HİVDA ZİZAN ALP KİM?

9 Kasım 1993 (27 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye doğumlu başarılı isim, Haliç Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol almakta.

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