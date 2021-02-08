Sefirin Kızı "Bora" kimdir, gerçek adı ne? Sefirin Kızı yeni oyuncusu Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferit Aktuğ film ve dizileri!
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Sefirin Kızı "Bora" kimdir, gerçek adı ne? Sefirin Kızı yeni oyuncusu Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferit Aktuğ film ve dizileri!

08.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:15
Sefirin Kızı

Pazartesi günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisine yeni bir isim dahil oldu. Ferit Aktuğ, instagram hesabı üzerinden diziye dahil olduğunu duyurdu! Peki, Sefirin Kızı "Bora" kimdir, gerçek adı ne? Sefirin Kızı yeni oyuncusu Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferit Aktuğ film ve dizileri!

Pazartesi günleri Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu ayrılmıştı. Bu iki şoke eden ayrılığın ardından diziye ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün dahil oldu. Yapılan son açıklamaya göre Tuba Büyüküstün'ün ardından diziye birçok dizi ve filmde yer alan sevilen oyuncu Ferit Aktuğ da dahil oldu. Sefirin Kızı'na Bora karakteriyle dahil olan Ferit Aktuğ, bu akşam yayınlanan bölümde seyirci karşısına çıkacak!

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

Mustafa Ferit Aktuğ, 17 Kasım 1978 yılında Adana'da doğdu. 42 yaşındaki Ferit Aktuğ dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Aslen Adanalı olan Aktuğ, lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Üniversiteyi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünde okudu. Çeşitli TV dizilerinde, filmlerde ve tiyatro oyunlarına rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırdı ve ekranlarda bu rolüyle tanında Eti reklamında oynadı.

FERİT AKTUĞ FİLM, DİZİ VE TİYATRO OYUNLARI

Diziler:

Şans Kapıyı Çalınca

Ufak Tefek Cinayetler

Kördüğüm

Aramızda Kalsın

Yamak Ahmet

Kavak Yelleri

Koçum Benim

Kampüsistan

Haziran Gecesi

Büyük Buluşma

Mazi Kalbimde Yaradır

Filmler

Eltilerin Savaşı, 2020

Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk

Evdeki Yabancılar, 2012

Mustafa Hakkında Herşey, 2003

Tiyatro Oyunları:

Timsah

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