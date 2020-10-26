Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?
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Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?

26.10.2020 23:20 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:24
Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?

Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanan Sefirim Kızı bitiyor mu? İstediği reytingi alamayan Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Sefirin Kızı ne zaman bitecek.

SEFİRİN KIZI BİTİYOR MU?

İlk başladığı günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi Sefirin Kızı son bölümlerde istediği başarıyı yakalayamadı.Totalde 6. sıralara kadar gerileyen Sefirin Kız bitecek mi? Sefirin Kızı dizinin reyting sıralamasında ilk sıraları görmemesi Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu ve Masterchef Türkiye gibi yapımlarının arkasında kalması dizinin final kararı almasına ya da gün değişikliğine gitmesine sebep olabilir. Yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?
Sefirin Kızı bitiyor mu? Sefirin Kızı final ne zaman?

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