Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 37. bölüm full izle

Star TV ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı 37. Bölümü ile seyircisiyle buluştu. Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde zorlu bir aşk hikayesi konu edinilmektedir. Nare ve Sancar arasındaki aşkın çıkmaz yollara girmesi ve tam muradına erecekken yaşadıkları talihsiz olay onları yerle bir etmiştir. Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sefirin Kızı 37. bölüm full izle

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Sefirin Kızı 38. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. Sefirin Kızı Yeni Bölüm 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 20.00 da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM ÖZETİ

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır. Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır. Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Star TV'de ekrana gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek bulunuyor. Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp.