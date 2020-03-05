Sefirin Kızı 12. Bölüm Fragman
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Sefirin Kızı 12. Bölüm Fragman

Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Sefirin Kızı'nın koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile "Sefirin Kızı" çok yakında Star'da.



Haber Videosu

: Sefirin Kızı 12. Bölüm Fragman
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