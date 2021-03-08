Seferin Kızı son bölüm izle! STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı son bölüm izle Seferin Kızı 43. Bölümde neler olacak?

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SEFERİN KIZI son bölüm FULL İZLE!

Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında son bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 43. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Seferin Kızı 43. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEFERİN KIZI SON BÖLÜM İZLE!

SEFERİN KIZI 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye'yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar'ın da dahil olmasıyla Mavi'nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi'nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

STAR TV SEFERİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Seferin Kızı 43. bölüm fragmanı

Seferin Kızı 43. bölüm 2. fragman