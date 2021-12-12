Seferihisar Çocuk Belediyesi Başkanı'nı seçti; Pembe Takım kazandı

Seferihisar Çocuk Belediyesi 7. dönem belediye başkanı yapılan seçimle belli oldu. 5 adayın yarıştığı seçimde 594 çocuk oy kullandı. 208 oy alan Pembe Takım'ın adayı Mert Doğru Seferihisar'ın yeni Çocuk Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi işbirliğinde birbirinden güzel etkinlikler, gösteriler ile Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen seçimde konuşan Başkan Yetişkin, "Tunç Başkanımız ile birlikte yola çıkarak başladığımız Türkiye'de ve dünyada eşi bulunmayan Çocuk Belediyesi, ulusal ve uluslarası mecralarda ilham olmaya devam ediyor. Seferihisar'dan yaktığımız bu ışık dünyanın birçok şehrinde model oldu. Çocukların yerel yönetimlerde bulunması bizim için çok kıymetli. Seferihisar'da bulunan her mahallemizin çocuk muhtarı var. Seçim kampanyalarını büyük bir özveri ve inançla yürüten tüm Çocuk Belediye Başkan adaylarımızı yürekten kutluyorum. Seferihisar'da kaliteli ve eşit eğitim imkanı, kültür ve sanat projeleri, çocuk dostu yaşam alanlarımızla her şeyi çocuklarımızın refah seviyesi yüksek bir kentte büyüyebilmesi için gerçekleştiriyoruz. Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını unutmayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. " dedi.

Görev süresi dolan Çocuk Belediye Başkanı Arda Aydoğdu çocuk belediyesinin kendisine çok şey kattığını belirterek teşekkür ettiği konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Seçimin belli olmasının ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve İBB Sosyal Projeler Daire Başkanı Mehmet Anıl Kaçar yeni başkanı ve meclis üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

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