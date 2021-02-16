Seferihisar Belediyesi esnaf için "Yiyin Gari" adlı destek projesi başlattı
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Seferihisar Belediyesi esnaf için "Yiyin Gari" adlı destek projesi başlattı

16.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:46
Seferihisar Belediyesi esnaf için

Seferihisar Belediyesi, internet üzerinden yerel esnaftan paket servis siparişini kapsayan "Yiyin Gari" adlı proje başlattı.

Seferihisar Belediyesi, internet üzerinden yerel esnaftan paket servis siparişini kapsayan "Yiyin Gari" adlı proje başlattı.

Kültür Merkezinde esnaf ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yerel esnafa destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yetişkin, proje kapsamında oluşturdukları e-uygulamaya üye olacak esnaftan para talep etmeyeceklerini kaydederek, "Sisteme sadece yerel esnaf kayıtlı olacak. İnternetten sipariş vermek isteyenler Yiyin Gari uygulaması üzerinden çevrim içi sipariş verebilecek." dedi.

Toplantıda, Seferihisar Belediyesi Bilişim Uzmanı İnanç Karabulut uygulamayı tanıttı.

Karabulut, kısa süre içinde uygulamaya market, terzi ve kuru temizleme işletmelerini de dahil etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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