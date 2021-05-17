Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla fenomen olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı. Yalçınkaya'nın pozunu gören takipçileri "Aman baban görmesin" yorumları yapıldı.

MasterChef Türkiye'nin sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen oldu. Şimdilerde Dominik'te tatil yapan Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

SERE SERPE POZ VERDİ

Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, sarı bikinili pozlarını paylaştı. Ailesiyle tatilde olan Yalçınkaya, bikiniyle bir ağacın gövdesine uzanarak poz veren Sude Yalçınkaya, o anları "Yaz bebeğim" notuyla paylaştı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı

KIYAFETİYLE GÜNEŞLENDİ

Farkında olmadan kıyafetiyle güneşlenen Sude Yalçınkaya, 3 gün önce yayınladığı bir pozunu da "Yanlış bir şekilde neden yanmamalısınız, işte bu yüzden" diyerek paylaşmıştı. Kızının paylaşımını gören Mehmet Yalçınkaya ise "Sana demiştik" yorumunu yaptı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
BAŞKAN ÜNSAL: Habere bak milletin derti ne sizin dertiniz ne çocuklar kadınlar insanlar ölüyor ne imiş piki ni ile poz vermiş çuvalla verecek değil ya
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
AHMET SAY: babası gibi çirkin
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı - Haberler Magazin
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