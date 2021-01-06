Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi
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Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi

06.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:04

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmada şampiyon olan Serhat Doğramacı'yı ilk elemelerde seçmedikleri belirterek "Tüm yarışmacıları seçmiştik. Ancak bir yarışmacı evde kalmayı kabul etmedi ve sözleşmeyi imzalamadı. O sırada kantinde bekleyen ve gitmek istemeyen Serhat'ı çağırdık ve yarışmaya son anda katıldı" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz hafta final yapan MasterChef Türkiye jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Yalçınkaya, finale kalan Barbaros ve Serhat'ın tabakları hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

"1 SAAT İÇİNDE ALIŞVERİŞ YAPIP YEMEK HAZIRLADI"

Yarışmayı birinci olarak bitiren Serhat Doğramacı'nın MasterChef katılma hikayesinden bahseden Mehmet Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı: "Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız. Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik. Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdık. Son 1 saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi."

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi

"BARBAROS VE SERHAT FİNALDE ŞARTLARINI ZORLADI"

MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını da değerlendiren Mehmet Şef, "Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi
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