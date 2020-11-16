Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı

MasterChef Türkiye'nin sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude Yalçınkaya ile yeni bir proje için kamera karşısına geçti. Yalçınkaya'nın "Aşkımla şahane bir proje" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Yalçınkaya, 17 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

KIZI GENİŞ HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Özel hayatı her daim merak konusu olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Başta sevgilisiyle olmak üzere her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Sude Yalçınkaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

"AŞKIMLA ŞAHANE BİR PROJE"

Sosyal medyanın dikkat çeken baba kızı son olarak bir proje için bir araya geldi. Henüz belli olmayan bir proje için kamera karşısına geçen baba kız, o anları da Instagram hesabından paylaştı. Mehmet Yalçınkaya paylaşımına "Aşkımla şahane bir proje, güzel bir pazar günü çekimlerinden" notunu düştü. Baba kızın fotoğrafı kısa sürede 80 binden fazla yorum alırken yüzlerce de yorum aldı.