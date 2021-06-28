Şef Akademi kim elendi? Fox Tv Şef Akademi'den kim gitti?
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Şef Akademi kim elendi? Fox Tv Şef Akademi'den kim gitti?

Şef Akademi kim elendi? Fox Tv Şef Akademi'den kim gitti?
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Hafta içi her gün yayınlanan Şef Akademi yemek programından kim elendi? merak konusu oldu. 27 Haziran Pazar akşamı Şef Akademi'den kim elendi? Şef Akademi kim elendi? Fox Tv Şef Akademi'den kim gitti?

Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu'nun sunduğu Şef Akademi adlı yemek programında elenen isim araştırılmaktadır. Hafta içi her gün yayınlanan Şef Akademi yemek programından kim elendi? merak konusu oldu. 27 Haziran Pazar akşamı Şef Akademi'den kim elendi? Şef Akademi kim elendi? Fox Tv Şef Akademi'den kim gitti? İşte detaylar haberimizde…

ŞEF AKADEMİ KİM ELENDİ?

Çağlar, Dilan ve Furkan elenme adayı oldular. Çağlar elenmekten son anda kurtuldu ve son ikiye Dilan ile Furkan kaldı.

Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu'nun sunduğu Şef Akademi adlı yemek programında elenen isim kim oldu? Jüri üyeleri Furkan'ın tabağını beğenmedi. Bu hafta Şef Akademi'ye veda eden isim Furkan oldu.

ŞEF AKADEMİ'DEN KİM ELENDİ?

Ana ürün tavuktu. Tavuğun kullanılabilecek çok farklı bölgeleri vardı. Bütün yarışmacılar birbirinden farklı tabaklar çıkardı. Şefler dokuz tabaktan 6 tanesini beğendi. Diğer 3 tanesi elenme adayı oldu.

Yemek yarışmasının üç jürisi eleme öncesi 6 ismi belirledi. Son 9 kişiden 3 kişi elenme adayı oldu. Aralarından elenen yarışmacı Furkan oldu.

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