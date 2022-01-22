Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Haberler
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Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Sedef Kabaş,
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gözaltına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığı Kabaş'ın Sarıyer'deki evine gitti.

Burada gözaltı işlemi uygulayan ekipler, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine Kabaş'ı emniyete götürdü.

Kabaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Sedef Kabaş, Sarıyer, Hakaret, Güncel, Haber

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